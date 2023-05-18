Беспилотник атаковал железную дорогу возле Крымского моста

Крым ночью был атакован неизвестным беспилотником, из-за чего была парализована работа железной дороги вблизи Крымского моста. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его данным, неизвестный БПЛА ночью атаковал железнодорожную колею в Крыму, точнее, в районе станции Соленое Озеро в Джанкойском районе. Это рядом с Крымским мостом, через который РФ снабжает свою оккупационную группировку в Крыму.

«Само железнодорожное полотно повреждено не было, но движение поездов пришлось остановить из-за оборванных контактных проводов», - сообщил Братчук.

«На фоне этих событий вице-премьер России Марат Хуснуллин объявил о полном прекращении грузоперевозок по Крымскому мосту из-за проблем с безопасностью», - транслируют украинские СМИ.