Зеленский в Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл в Саудовскую Аравию, где выступит на саммите Лиги арабских стран. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Прибыл в Саудовскую Аравию. Выступлю на саммите Лиги арабских государств", - написал глава украинского государства.

По словам Зеленского, также он встретится с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом и проведет другие двусторонние переговоры.