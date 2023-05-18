В Кремле ждут Алиева

Кремль рассчитывает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на следующей неделе приедут в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

«Мы рассчитываем, что и Ильхам Алиев, и Никол Пашинян будут в Москве на Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета. Москва своевременно проинформирует о возможности трехсторонних контактов лидеров России, Армении и Азербайджана», - заявил журналистам Песков.