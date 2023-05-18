Искендеров, Асадов и Юсифов «импортировали» наркотики из Южной Америки

Сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД были задержаны Халид Искендеров, Хайям Асадов и Эльман Юсифов. У них было обнаружено около 1 кг кокаина и 3284 таблетки экстази.

Согласно информации, наркотики были доставлены из стран Южной Америки в Европу, а оттуда - транзитом на территорию Азербайджана.

Так, роль Эльмана Юсифова, водителя грузового автомобиля, занимающегося международными грузоперевозками, заключалась в ввозе наркотиков в страну, Хайям Асадов должен был вывозить эти наркотики из приграничных зон и доставить их Халиду Искендерову, а задачей последнего была организация продажи в Баку кокаина и экстази и вывод "грязных" денег за пределы страны.

В ходе других проведенных операций были задержаны еще 5 человек, незаконно ввозивших наркотики из Ирана в Азербайджан: житель Ярдымлинского района Хагани Султанов, Эмин Алиев, его знакомые Камиль Алиев и Натиг Асланов, а также Вугар Джафаров. У этих лиц было обнаружено в общей сложности 50 килограммов, в том числе 33 килограмма героина, 12 килограммов марихуаны, 5 килограммов метамфетамина, банковские карты, которые они использовали для бесконтактного оборота наркотиков, и 210 психотропных таблеток.

Задержанные признались, что в наркобизнес их вовлекли проживающие в Иране некие "Казым", "Фаридин" и "Бабек", которые стремятся к широкому распространению наркотиков в Азербайджане в основном среди молодежи.

По фактам возбуждено уголовное дело, задержанные арестованы решением суда, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.