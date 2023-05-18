При совместной организации Министерства молодежи и спорта Азербайджана и Федерации велоспорта Азербайджана с 7 по 11 июня 2023 года пройдет международный велопробег «Дорогая Шуша», посвященный 100-летнему юбилею со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В велотуре, который состоит из групповых шоссейных гонок, будут соревноваться более 100 спортсменов из 16 стран мира в составе 18 команд.

5-этапное соревнование категории 2.2, включенное в календарный план, установленный Международным союзом велосипедистов (UCI) на 2023 год, стартует 7 июня в велопарке, расположенном в Сабаильском районе города Баку. На первом этапе велосипедисты преодолеют 150 км и пересекут финишную черту в Шемахинском районе.

8 июня спортсмены преодолеют 176,2 км по маршруту Габала - Шеки - Габала, 9 июня - 170 км от Габалы до центра Гянджи, 10 июня - 102,9 км от Гянджи до национального парка Гейгель, а 11 июня - 134,9 км от Бейлагана до Шуши.

Отметим, что по итогам престижного соревнования велосипедисты смогут заработать лицензионные баллы на летнюю Олимпиаду в Париже в 2024 году.