Эрдоган назвал Кылычдароглу «примитивным фашистом»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал недавнее обращение лидера оппозиции, кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу, назвав разворот к радикальной антимигрантской риторике «примитивным фашизмом». Об этом пишут турецкие СМИ.

«Председатель кемалистской партии начал еще больше снижать уровень политики и поляризовать наш народ. На смену театру, политике «любви и всепрощения» в один день пришла самая примитивная, самая безжалостная, самая гнусная форма фашизма», - заявил президент Турции.

Ранее Кылычдароглу записал неожиданное видеообращение, выделяющееся на фоне всех предыдущих своей радикальностью к мигрантам, к Америке и России. В своем обращении лидер оппозиции назвал сирийских беженцев и мигрантов из других стран «потоком невменяемых людей, каждый день льющимся в наши вены».