Азербайджан закупил 98 современных аппаратов УЗИ

В пользование больниц будет передано 35 единиц нового закупленного оборудования для эхокардиографии (ЭхоКГ) при диагностике заболеваний сердца. ЭхоКГ дает информацию о сердце, сердечных клапанах, крупных сосудах и т.д. ЭхоКГ - важный метод ультразвукового исследования, применяемый для установления таких заболеваний сердца, как сердечная недостаточность, врожденные и приобретенные пороки сердца, а также других заболеваний сердца.

Посредством данного оборудования будет проводиться обследование органов брюшной полости, малого таза, щитовидной и молочных желез, нижних и верхних конечностей и других органов. Цель оснащения медицинских учреждений современным медицинским диагностическим оборудованием заключается в повышении качества медицинских услуг, оказываемых населению в рамках обязательного медицинского страхования.

Государственное агентство обязательного медицинского страхования (Агентство) закупило 98 единиц медицинского оборудования для ультразвукового исследования внутренних органов (УЗИ). 61 единица медицинского оборудования из них - аппараты УЗИ, предусмотренные для проведения клинических обследований широкого спектра.

Также планируется передать больницам 2 пахиметра, закупленных для диагностики глазных заболеваний. С помощью этого прибора, используемого в современной офтальмологии, ультразвуковыми волнами обследуются глазное яблоко, сетчатка и зрительный нерв. Посредством пахиметра также проводится диагностика таких заболеваний, как глаукома и внутриглазное давление. В отличие от традиционного визуального осмотра, пахиметр позволяет офтальмологу установить точный диагноз.

Отметим, что в связи с доступностью, информативностью и безопасностью ультразвуковое исследование - один из наиболее часто используемых методов диагностики заболеваний. Еще одним преимуществом данного метода является то, что организм не подвергается вредному радиоактивному облучению. Органы и ткани пациента обследуются посредством ультразвуковых волн.

В Пакет услуг обязательного медицинского страхования входят диагностические услуги, проводимые с помощью метода ультразвукового исследования. Сюда входит ультразвуковое исследование органов брюшной полости, грудной клетки и таза, молочных, щитовидной, околоушной, слюнной желез, глаз и мозга. Также в рамках обязательного медицинского страхования полностью гарантируются такие виды ультразвукового исследования, как цветная допплерография вен и артерий, эхокардиография, кардиография.

24 аппарата для ультразвукового исследования уже переданы в медицинские учреждения, подведомственные Бакинскому главному управлению здравоохранения. В 2023 году предусмотрена передача другого оборудования в соответствии с потребностями государственных медицинских учреждений, подведомственных Объединению по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

Отметим, что Агентством в 2022 году всего закуплено оборудование, аппараты, инструменты и принадлежности 108 наименований в количестве 1768 единиц. Они будут применяться в государственных медицинских учреждениях для оказания медицинских услуг в амбулаторных и стационарных условиях.