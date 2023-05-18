Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провело широкомасштабные оперативно-тактические учения в «N»-ской воинской части в Апшеронском районе под девизом «Легче предотвратить инцидент, чем ликвидировать его последствия после того, как он произошел», посвященные 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили в пресс-службе Министерства, за ходом учений наблюдали министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров, генеральный секретарь Международной организации гражданской обороны Нжупуо Яп Мариату, министр безопасности Боснии и Герцеговины Ненад Нешич, чрезвычайный и полномочный посол Катара в Баку Фейсал бин Абдуллах Хамад Абдуллах Аль Хинзаб, а также группа катарских офицеров, проходящих курсы в Академии МЧС.

Основной целью учений было поддержание сил МЧС в состоянии повышенной готовности в плане обеспечения безопасности жизни и деятельности граждан, дальнейшее расширение межведомственного взаимодействия и управления при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Цели учений были выполнены.

В заключительной части учений состоялся парад вертолетов Авиационного отряда МЧС, пролетевших над полигоном с портретом Гейдара Алиева и государственным флагом Азербайджана.