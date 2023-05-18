Эрдоган в случае победы будет работать с Байденом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что в случае своей победы во втором туре президентских выборов 28 мая он намерен работать с американским лидером Джо Байденом.

"Без сомнения. Я буду работать с господином Байденом", - сказал Эрдоган, отвечая на соответствующий вопрос ведущей телеканала CNN.

Комментируя ситуацию с заявкой Стокгольма на членство в НАТО, Эрдоган заявил: "Прямо сейчас Турция не готова к Швеции... Потому что страна НАТО должна занимать твердую позицию, когда речь идет о борьбе с терроризмом".