Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 15:08

Администрация президента Джо Байдена, наконец, решила позволить ряду европейских стран поставлять Украине истребители четвертого поколения F-16. Об этом сообщил CNN со ссылкой на ряд высокопоставленных представителей Белого дома. Дискуссия вокруг поставок этих многофункциональных легких истребителей длится уже несколько месяцев. Поскольку США являются их производителем, то власти должны давать разрешение европейцам на поставки Киеву. Еще совсем недавно Вашингтон отказывался это делать, что привело, как пишет The New York Times, к flash point — «точке возгорания» в отношениях между США и ее союзниками в Европе. В американской столице говорили о том, что это совсем не то оружие, которое нужно украинцам, мол, на подготовку пилотов и создание логистики уйдет много месяцев. Может быть, когда-нибудь в будущем мы и поставим эти истребители Украине, говорили они, но не сейчас.

В марте этого года два украинских летчика начали обучение на военно-воздушной базе в Туксоне, что в штате Аризона. Американские военные хотели понять, насколько быстро украинцы смогут освоить неизвестную им технику. Конгресс выделил на эти цели 100 миллионов долларов, однако так и не было сообщено, к каким выводам пришел Пентагон и готов ли он расширить программу подготовки украинских пилотов в США. Как бы там ни было, в последние недели «точка возгорания» межу Новым и Старым Светом, похоже, была погашена. Белый дом изменил свою позицию из-за нарастающего давления на него как со стороны европейцев, так и большой группы в Конгрессе. «Как двухпартийная группа законодателей мы рассматриваем поставки F-16 Украине как важнейшую меру по обеспечению этой страны возможностью защитить свою нацию», - говорится в письме конгрессменов, направленном Байдену. Разворот на 180 градусов совершил и Лондон. Еще в январе этого года представитель британского правительства заявлял репортерам, повторяя аргументы американцев, что на обучение по управлению этими самолетами уйдет слишком много времени и «отправка их Украине является непрактичным шагом». Сейчас Великобритания наряду с Францией, Нидерландами и другими европейскими странами вошла в международную «коалицию истребителей», которая займется организацией непосредственной отправки Украине этих боевых самолетов. У Лондона нет собственных F-16, и он поначалу раздумывал о том, чтобы дать Киеву свои истребители Typhоon, но потом согласился с тем, что это вызовет неразбериху в воздушных силах Украины, если туда будут поставлены самолеты различных видов.

В то же время премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал помочь организовать тренировку украинских пилотов на территории других европейских стран. О своем желании начать эту подготовку заявил и Эммануэль Макрон, президент Франции, у которой есть значительное число F-16. То же самое готовы сделать и власти Нидерландов, у которых также есть этот вид истребителей. Сейчас в вооруженных силах США и западноевропейских стран есть около 3 тысяч самолетов F-16. Эти истребители, стоимость которых сейчас достигает 63 миллионов в зависимости от модели, впервые поднялись в воздух в 1976 году. Они были разработаны американской компанией Lockheed Martin и собраны на территории четырех европейских стран — Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии, которые сейчас и готовы поставить эти самолеты Украине. Поставки F-16 Киев видит как «абсолютную необходимость» для организации эффективной защиты страны. Имеющиеся в Украине истребители советского производства Миг-29 значительно уступают в маневренности и огневом потенциале тем «Су», которые имеет Россия.