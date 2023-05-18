19 мая 2023 года был дан старт международному турниру, организованному Федерацией стрельбы из лука Азербайджана и посвященному 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Турнир с участием команд из Азербайджана, Казахстана, России и Грузии открыл вступительным словом замминистра молодежи и спорта Азербайджана Фархад Гаджиев, который поприветствовал команды и пожелал всем удачи.

Турнир по стрельбе из лука на дистанции 30 и 70 метров проводится в Олимпийском комплексе в поселке Шаган. Завершится турнир 20 мая церемонией награждения победителей.

Федерация стрельбы из лука Азербайджана была основана в 1993 году. Является членом Международной ассоциации федераций стрельбы из лука (Fita) и Европейской ассоциации федераций стрельбы из лука (Feta).