Эрдоган о введении санкций против России

Турция не присоединится к антироссийским санкциям Запада, сказал в интервью CNN президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы не привязаны к западным санкциям. Мы сильное государство, и у нас хорошие отношения с Россией», - сказал он.

По словам президента Турции, продление срока зерновой сделки еще на 2 месяца стало возможным именно благодаря отношениям с российским коллегой Владимиром Путиным.