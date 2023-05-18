«Кровожадная политика режима аятолл, которая наносит ущерб народу Ирана и населению всего мира, должна мобилизовать международное сообщество», — добавила она.

Сама Гамлиэль в среду написала в Twitter, что провела «успешную встречу» с изгнанным иранским принцем, двумя правозащитниками, а также с президентом Israel Allies Foundation.

Прошло всего несколько недель со времени исторического визита Резы Пехлеви в Израиль, где наследный принц Ирана встречался с Гилой Гамлиэль и другими официальными лицами, и вот, как сообщают израильские СМИ, состоялась вторая встреча Пехлеви с министром разведки Израиля. На этот раз они встретились в Вашингтоне.

Именно Гамлиэль охарактеризовала визит Пехлеви в Израиль как «исторический», поскольку он ознаменовал «начало нового пути к возобновлению дружбы между народами Израиля и Ирана». Она подчеркнула также, что в будущем продолжит встречи и переговоры с лидером иранской оппозиции.

Встретился Пехлеви и с такими активистами, как Бенджамин Чавис и Тиш Базиль, а также с Джошем Рейнштейном - президентом компании Israel Allies Foundation, основанной 16 лет назад в Соединенных Штатах и имеющей штаб-квартиру в Иерусалиме.

«Приятно встретиться с Резой Пехлеви - борцом за свободу и величайшей надеждой на мир между Израилем и Ираном», — написал Рейнштейн в Twitter.

Данные встречи позволяют сделать вывод, что израильское правительство под руководством Биньямина Нетаньяху заинтересовано в продолжении контактов с Резой Пехлеви. Похоже, что Тель-Авив серьезно относится к сценарию смены власти в Тегеране. Но можно ли считать этот сценарий альтернативой израильскому плану по осуществлению военных действий против ядерных объектов Ирана?

На этот вопрос сложно дать однозначный ответ. Судя по всему, Израиль решил использовать против своего врага все возможные средства – как военные, так и политические.

К слову, одним из рычагов влияния Израиля на политику Тегерана служит азербайджанское население Ирана, исчисляемое десятками миллионов. Иерусалим заинтересован в поддержке их борьбы за независимость. Как сообщалось ранее, после визитов Резы Пехлеви в Тель-Авив и министра иностранных дел Израиля Эли Коэна в Баку группа депутатов Кнессета во главе с бывшим министром иностранных дел Авигдором Либерманом призвала правительство Израиля поддержать движение за независимость Южного Азербайджана. Однако эта просьба вызвала резкий протест со стороны самого Пехлеви: принц заявил, что данная инициатива «послужит интересам тегеранского режима» и пользы не принесет. Протест был услышан, так что после озвученных Пехлеви соображений Гила Гамлиэль встретилась с 23 из 32 депутатов, подписавших петицию, и призвала их отозвать свои подписи. Депутаты предложение приняли.