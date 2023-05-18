Азербайджан и Грузия высоко оценили сотрудничество в образовании
Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Сообщается, что на встрече приняли участие министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари, ректор Университета ADA Хафиз Пашаев и посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев.
В ходе встречи была дана высокая оценка деятельности учебных заведений с преподаванием на грузинском языке в Азербайджане и на азербайджанском языке в Грузии, а также обсуждены перспективы сотрудничества в сферах общего образования, высшего образования и науки.