Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские войска под Бахмутом (город в Донецкой области Украины) теряют по батальону в день.

По его словам, общее количество потерь россиян на Бахмутском направлении составляет десятки тысяч убитыми и ранеными.

"По нашим оценкам, Россия по батальону в день там теряет и продолжает это делать. Если посчитать, я думаю, на сегодняшний день до 70 тысяч потерь россияне понесли только на Бахмутском направлении, имею в виду убитых и раненых вместе", – отметил Резников.