Азербайджан и ОАЭ отменяют визовый режим

Граждане Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов, имеющие общегражданские паспорта, смогут посещать страны друг друга без визы и оставаться там в течение 3-х месяцев. Соответствующие изменения в «Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджана и правительством ОАЭ об освобождении от въездных виз лиц, имеющих дипломатические и специальные служебные паспорта», утвердил президент Ильхам Алиев.

Согласно изменениям, если раньше безвизовый въезд распространялся только на лиц с дипломатическими и специальными/служебными паспортами, то после внесения изменения он будет распространяться и на лиц с общегражданскими паспортами.