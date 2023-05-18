Тамилла Алиева, собкор 16:39

Всемирно известный итальянский бренд Maschio Gaspardo впервые в мире представил на 16-ой азербайджанской Международной выставке сельского хозяйства, проходящей в эти дни в Баку, инновационную новинку для садов и виноградников – самоходный робот Icaro X4. Светлана Миколенко, региональный директор компании Maschio Gaspardo, представила эту технологическую новинку посетившим выставку главе государства Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, подробно рассказав, как могут использовать робот Icaro X4 садоводы и виноградари. Позднее Светлана Миколенко ответила на вопросы журналистов.

- Какие впечатления оставила у Вас выставка «Каспиан Агро 2023»? - Я вижу, что с каждым годом «Каспиан Агро» становится все масштабнее и технологичнее. Наверное, это связано с тем, что число компаний, принимающих в ней участие, постоянно увеличивается. - Как Вы оцениваете уровень развития сельского хозяйства в Азербайджане? - Мы видим существенный прогресс в этом направлении, который напрямую связан с усилиями руководства вашей страны. Сегодня редко можно увидеть такие темпы роста механизации в фермерских хозяйствах, как в Азербайджане. - Вчера глава государства Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева в ходе посещения выставки задержались у стенда компании Maschio Gaspardo…