Впервые в мире: в Азербайджане сельскохозяйственный робот бакинские смотрины
Всемирно известный итальянский бренд Maschio Gaspardo впервые в мире представил на 16-ой азербайджанской Международной выставке сельского хозяйства, проходящей в эти дни в Баку, инновационную новинку для садов и виноградников – самоходный робот Icaro X4.
Светлана Миколенко, региональный директор компании Maschio Gaspardo, представила эту технологическую новинку посетившим выставку главе государства Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, подробно рассказав, как могут использовать робот Icaro X4 садоводы и виноградари.
Позднее Светлана Миколенко ответила на вопросы журналистов.
- Какие впечатления оставила у Вас выставка «Каспиан Агро 2023»?
- Я вижу, что с каждым годом «Каспиан Агро» становится все масштабнее и технологичнее. Наверное, это связано с тем, что число компаний, принимающих в ней участие, постоянно увеличивается.
- Как Вы оцениваете уровень развития сельского хозяйства в Азербайджане?
- Мы видим существенный прогресс в этом направлении, который напрямую связан с усилиями руководства вашей страны. Сегодня редко можно увидеть такие темпы роста механизации в фермерских хозяйствах, как в Азербайджане.
- Вчера глава государства Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева в ходе посещения выставки задержались у стенда компании Maschio Gaspardo…
- Да, господина президента и первую леди Азербайджана заинтересовал наш робот Icaro X4. В результате компания Maschio Gaspardo получила приглашение принять участие в развитии сельского хозяйства в Карабахе с применением новых технологий. Получить личное приглашение от президента Ильхама Алиева – это большая честь для нашей компании, и мы с удовольствием воспользуемся представившейся возможностью поучаствовать в сельскохозяйственном развитии Карабахского региона Азербайджана.
- Не могли бы Вы подробнее рассказать о технологической новинке Maschio Gaspardo?
- Охотно! Icaro X4 – это первый в мире запатентованный гибридный самоходный робот, обрабатывающий ультрафиолетовыми лучами сады и виноградники. Цель такой обработки – снизить до 90 процентов по сравнению с обычными технологиями воздействие химии на окружающую среду и конечный продукт. В частности, эта инновационная технология будет использоваться также для профилактики грибковых болезней на виноградниках.
Поскольку ультрафиолетовое излучение роботизированной техники работает за счет УФ-С лучей, то есть дальнего ультрафиолета, оно не только экономично, но и абсолютно безвредно для окружающей среды и здоровья человека.
Еще одно неоспоримое преимущество робота Icaro X4 заключается в том, что он имеет также режим управления без человеческого фактора и приводится в действие сигналами от космических спутников, которые поступают в круглосуточном режиме.