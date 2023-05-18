Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 17:02

На идущем в Сиане саммите Центральная Азия-Китай Пекин и центральноазиатские республики приняли решение совместно строить «сообщество с общим будущим». В ходе двухдневного саммита было проведено около 20 двусторонних и многосторонних мероприятий. Китайский Сиань, по мнению историков, был отправной точкой Шелкового пути, дороги тканей, рабов, идей и религий, как поэтично выразился о нем один из современных исследователей. В ходе саммита «Центральная Азия-Китай», проходящего сейчас, этот город стал точкой сопряжения, местом, где центральноазиатские государства решили строить «сообщество с общим будущим».

В офисных зданиях Сианя в эти дни было не протолкнуться от дипломатов, журналистов и «шерпов», готовивших документы, легко узнаваемых по кипам бумаг подмышкой и замотанному виду. Везде царило оживление, а в воздухе носилось «наступление новой эры». Возникало впечатление, что в этот древний китайский город, отстроенный, впрочем, по последнему слову современного дизайна, внезапно пришло сразу несколько караванов – и каждый торговец стремится урвать свой кусочек прибыли, а значит, счастья. Казахстанцы подписывали соглашение о безвизовом режиме и еще ряд не менее важных документов, узбеки – 41 соглашение, охватывающее все сферы экономики, представители Кыргызстана – декларацию об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху и попутно о создании инфраструктуры вокруг железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», которая теперь – дело совершенно решенное, каждый костыль на этих железнодорожных путях согласован и получил персонального инвестора. На этом «празднике жизни», в который превращается каждый масштабный восточный базар, не было только россиян, которым за происходящим оставалось лишь наблюдать со стороны. К «большому столу» их не пригласили. И каждый раз, когда ставилась подпись под тем или иным документом между Китаем и каждым из центральноазиатских государств, где-то над регионом на несколько сантиметров опускался российский флаг, до недавнего времени горделиво реявший над Центральной Азией.

Два с лишним десятилетия все было просто и понятно: Россия поддерживает военную и политическую стабильность региона, Китай вносит свой вклад в его экономическое развитие. И казалось, что это останется незыблемым. И хотя местные лидеры с опаской относились к доминированию России, выхода из этой ситуации в обозримой перспективе они для себя не видели. Аналогичным образом вел себя и Китай, считавший сложившийся статус-кво вполне приемлемым. Но наступило 24 февраля 2022 года. И последовала международная реакция на российскую «специальную военную операцию» в виде беспощадных санкций. А затем начались российские провалы в Украине. Москва своими руками разрушила миф о собственном военном могуществе. Более того, стала токсичной не только для партнерства с государствами Центральной Азии, но и даже для ориентации на нее. Тут-то все, как говорится, и завертелось. При всех опасениях в отношении Китая, которые в Центральной Азии существовали всегда, а особенно теперь, когда эта страна внезапно оказалась второй экономикой мира, регион вдруг попал в весьма интересную ситуацию. С одной стороны, старый гарант оказался не в состоянии мало того, чтобы что-то гарантировать, так еще и продолжение с ним экономических связей в полном объеме могло обернуться ущербом для собственной экономики.