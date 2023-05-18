Депутат Виген Хачатрян: «Россия может неожиданно уйти из Армении»

Заявление Лаврова о том, что США призывают армян «изгнать» русских, обещая обеспечить безопасность, вызывает серьезные опасения, что Россия может неожиданно заявить, что она приняла решение уйти. Как сообщает news.am, об этом в беседе с армянскими журналистами заявил депутат от правящей в Армении партии «Гражданский договор» Виген Хачатрян.

«Возможно и такое. Мы не выдвигали никаких требований уйти, мы за сотрудничество. Такое заявление министра иностранных дел России вызывает опасения, что они, вероятно, собираются уйти, что для нас нежелательно. Это провокация.

Она пытается решить свои отношения с США посредством нас? У нас нет таких желаний. Поэтому мы говорим: не переносите эти противоречия на нашу территорию, не хотим, чтобы противоречия между США и Россией решались или развивались за наш счет», – отметил депутат.