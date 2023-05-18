AzerGold и 4SİM приступят к оценке «Индекса интеллектуальной промышленной готовности»

Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) AzerGold и Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SİM) при Министерстве экономики Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве по оценке «Индекса интеллектуальной промышленной готовности» (Smart Industry Readiness Index - SIRI) и Smart трансформации.

Соглашение подписали председатель Правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов и исполнительный директор 4SİM Тамерлан Тагиев.

Согласно документу, 4SİM будет оказывать консультационные услуги на производственном предприятии ЗАО AzerGold с целью оценки цифровой готовности и ускорения цифровизации. Так, с применением метода оценки SIRI, рекомендованного Всемирным экономическим форумом и признанного одной из наиболее эффективных программ оценки цифровой готовности к Четвертой промышленной революции, будет проанализирована реальная ситуация с цифровизацией производственных и бизнес-процессов, посредством наиболее оптимальных технологических решений подготовлена дорожная карта для обеспечения развития деятельности на производстве в течение периода, охватывающего до 2-3 лет, а также проработаны и представлены методология приоритетных проектов и другие детали.