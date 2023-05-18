На одной из дорог в Баку ограничат движение
20 мая с 08:00 до 22:00 в Баку на дороге, прилегающей к проспекту Азадлыг (от пересечения с проспектом Зии Буниятова до пересечения с улицей Наджафа Нариманова), будет полностью ограничено движение транспортных средств.
Как сообщили в Госагентстве автомобильных дорог, ограничение вводится в связи с ремонтными работами. Водителям рекомендуется заранее выбрать альтернативный маршрут.
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