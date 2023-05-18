Армянская компания попала под санкции США

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против 70 связанных с Россией организаций, в том числе из Армении и Кыргызстана.

Под ограничения также попали две иностранные компании — армянская «Медисар», которая занимается импортом промышленной и лабораторной химии, а также поставщик электронного оборудования и компонентов из Кыргызстана Tro.Ya.



Санкции вступят в силу с 23 мая этого года.

