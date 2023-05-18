Путин о вреде пива видео
Президент России Владимир Путин отреагировал на сообщение о собраниях российских политэмигрантов в Праге.
«Прага - хороший город. Там пиво, шпикачки. Им денег платят достаточно, чтобы они могли пивом побаловаться, шпикачками. Пусть дальше продолжают пить пиво, там большой набор женских половых гормонов, вот пускай собирающиеся там мужчины и злоупотребляют этим легким алкогольным напитком. Нас это вполне устраивает, деньги закончатся, может даже им подбросить», - заявил Путин.