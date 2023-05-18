В России объявили в розыск выдавшего ордер на арест Путина судью
Министерство внутренних дел России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, выдавшего «ордер на арест» президента России Владимира Путина.
В графе «основание для розыска» уточняется, что Хан разыскивается российскими правоохранительными органами по уголовной статье.
Ранее стало известно, что Следственный комитет России скоро объявит в розыск председателя и трёх судей Международного уголовного суда, выдавших ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, 17 марта выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.