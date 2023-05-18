Министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев принял в городе Шеки жителей Шекинского и Гахского районов.

Перед началом приема Сахиль Бабаев и глава исполнительной власти Шеки Эльхан Усубов посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Обращения граждан в ходе приема в основном были связаны с программами активной занятости, в том числе привлечением к программе самозанятости, адресной социальной помощью, обеспечением жильем и автомобилем, инвалидностью, реабилитацией и т.д. Среди участников приема были и ветераны войны.

Каждое обращение было рассмотрено в индивидуальном порядке, и по итогу рассмотрения приняты меры.

Граждане были зарегистрированы на основе своих заявлений для участия в программах активной занятости, включая программы самозанятости, общественных работ, реабилитационных услуг. Даны разъяснения по соответствующим темам, связанным с обращениями запросного характера.

В приеме также участвовали победители второго конкурса «Юксялиш» Фаррух Магеррамли и Наргиз Балакишиева.