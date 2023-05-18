Байден одобрил подготовку украинских пилотов на F-16

Президент США Джо Байден одобрил планы подготовки украинских пилотов на истребителях F-16, пишет Associated Press.

Ранее сообщалось, что несколько европейских стран готовы передать Украине свои истребители F-16, однако этого не одобряет администрация президента США Джо Байдена.

Отмечалось, что США также не позволяют украинским пилотам тренироваться на принадлежащих европейским государствам F-16, указывает собеседник. Нежелание Вашингтона дать разрешение на обучение пилотов должно было серьезно ограничить предложенную европейскую коалицию по помощи Украине в получении F-16.