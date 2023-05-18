Volkswagen полностью покинул Россию

Российские активы немецкого автоконцерна Volkswagen, включая автозавод в городе Калуга, перешли структуре российского дилера «Авилон». Компания приостановила сборку в России и поставки автомобилей в страну в марте прошлого года, после начала вторжения в Украину.

Volkswagen в Калуге был запущен в 2007 году в режиме крупноузловой сборки, а еще через два года заработал по полному циклу. Его мощность составляла 225 тыс. автомобилей в год, в 2021 году на предприятии было выпущено 118 тыс. машин. Там производились модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid.