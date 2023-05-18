Отдел информации 18:56

Азербайджанская певица Дениз Асадова раскрыла на пресс-конференции подробности «пенсионной аферы», в которой фигурирует и ее имя. При этом певица отметила, что из-за противоправных действий мошенников она сама была привлечена к ответственности.

Главными виновниками певица назвала Рауфа Исфандиярова, экс-главврача Объединенной городской больницы № 21 Сабунчинского района Баку, Шахина Вердиева, бывшего председателя медико-социальной экспертной комиссии № 8 и Мехпару Кязымову, бывшего главного врача Кельбаджарской районной центральной больницы. Дениз Асадова рассказала, что ранее работала в медицинской сфере, где и познакомилась с вышеупомянутыми людьми, которые, по словам певицы, брали взятки за назначение пенсий. Именно так её получили несколько знакомых Асадовой. Позже, когда главой Министерства труда и социального обеспечения стал Сахиль Бабаев, ужесточивший контроль в этой сфере и инициировавший массовые проверки, выяснилось, что документы, выданные знакомым Асадовой, оказались поддельными и их пенсии были аннулированы.

«Чтобы рассчитаться с этими людьми, я продала свою недвижимость, - заявила на пресс-конференции Асадова. - Но, несмотря на это, меня называют главным фигурантом дела и привлекают к ответственности. А реальных виновников никто не трогает». Затем певица перешла к конкретным фактам и представила журналистам многочисленные документы, подтверждающие наличие у конкретных людей инвалидности, которые, по словам Асадовой, подготовила Мехпара Кязымова. «Смотрите сами, разве я или простые граждане могу сфабриковать такие документы? – возмущалась певица. - Все они – поддельные! Сегодня меня обвиняют, как сообщника. А как же те, кто все это организовывал? Почему не привлечены к ответственности Рауф Исфандияров, Шахин Вердиев и Мехпара Кязымова, подделавшие эти документы и присвоившие себе деньги людей?»

Следует отметить, что по жалобе Дениз Асадовой в марте нынешнего года был задержан Рауф Исфандияров, которому предъявили обвинение по статье 178.3.2 УК (мошенничество с причинением крупного размера ущерба) и взяли под стражу. Однако уже в мае Исфандияров быв переведен под домашний арест. По утверждению Асадовой, вышеупомянутую троицу кто-то «крышует». Певица также сообщила журналистам, что ранее был арестован и осужден на два года условно ее водитель, Самир, которому решением Мехпары Кязымовой была назначена инвалидность. «Мехпара Кязымова и некоторые должностные лица нарушили права моего водителя, доказательств на этот счет у нас достаточно», - заявила певица и добавила, что после того, как дело приобрело общественный резонанс, Исфандияров, Вердиев и Кязымова заплатили ей 150 тысяч манатов «Этот факт также доказывает, что именно они стоят за этим делом, - сказала Асадова. - Мехпара Казымова совершала через своих сотрудников. и другие подобные действия Конкретно могу назвать одну из ее сотрудниц, Афсану Мамедову. Знайте, я ничего не говорю без доказательств. Есть даже аудио и видеозаписи».

На пресс-конференции Дениз Асадова обратилась к руководству страны и попросила заняться этим вопросом, отметив, что на нее оказывают давление. Певица также потребовала от виновных вернуть взятые у людей деньги в полном объеме. По ее словам, речь идет о миллионах манатов. Певица поделилась с журналистами подробностями ограбления ее дома, которое произошло 16 апреля 2022 года. «Виновной является Миная Мирзазаде Надир гызы, работавшая у меня домработницей, - рассказала Асадова. – Из дома она похитила золото и одежду на сумму 21.000 манатов. Миная призналась в содеянном, есть аудио и видеозаписи. Тем не менее, уголовное дело в отношении нее не возбуждалось и расследования не проводилось».