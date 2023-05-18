Литовцы хотят переименовать Россию

Комитет будущего в сейме (парламенте) Литвы считает необходимым обсудить инициативу по возможности переименования России в Московию. Об этом 19 мая заявил его председатель Раймундас Лопата.

По его словам, комитет намерен предложить свою точку зрения как Литве, так и западным странам, учитывая исторический контекст Великого княжества Литовского.

«Мы намерены предложить более приемлемую и точную оценку исторической роли этой страны (России), чем великорусский нарратив, с которым она закрепилась в сознании европейцев, и проясним, как было бы лучше называть страну - Россией или Московией», - заявил Лопата журналистам.

Комитет намерен заслушать по данному поводу доклады историков и после провести дискуссию. В Великом княжестве Литовском, которое существовало с середины XIII века по 1795 год, Россия называлась Московией. Такое же название использовалось и славянским населением княжества.