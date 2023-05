17 мая в Баку при поддержке Yelo Bank и организации Azerbaijan Business Women состоялся "SHE Congress". В мероприятии приняли участие почти 500 деловых женщин из разных стран мира и Азербайджана. Конференция прошла под лозунгом "Владей своей жизнью" ("Own your life”) и включала в себя интересные выступления, панельные обсуждения и сессии вопросов и ответов. Yelo Bank был представлен председателем правления Анаром Гасановым и руководителем департамента управления человеческими ресурсами Нигяр Ибадзаде. В своем выступлении Анар Гасанов поделился великой ролью азербайджанских женщин в развитии нашей страны на протяжении истории, успешным путем развития нашего банка с активным участием женщин-лидеров и своим личным опытом. Выступление Нигяр Ибадзаде на тему "Измерения успеха" привлекло внимание аудитории.

Мероприятие не было ограничено только выступлениями и панельными обсуждениями. На "giveaway", организованном Yelo Bank, трем случайным участникам были подарены желтые iPhone 14. Кроме того, участники сияли как настоящие звезды в специальной фото-зоне, организованной Yelo Bank.

В рамках стратегии корпоративной социальной ответственности Yelo Bank поддерживает более светлое и равноправное будущее. Банк постоянно реализует проекты и мероприятия, направленные на увеличение карьерных возможностей для развития женщин.

