В Международном аэропорту Гейдар Алиев обсудили усиление авиационной безопасности фото
Актуальные вопросы авиационной безопасности были обсуждены в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
На 4-ом заседании Республиканской межведомственной комиссии по авиационной безопасности присутствовали руководящий состав ЗАО «Азербайджанские авиалинии», Государственного агентства гражданской авиации, силовых ведомств на воздушном транспорте и других субъектов авиации.
Участники оценили текущее состояние обеспечения авиационной безопасности и стратегию ее дальнейшего развития.
Они рассмотрели внедрение новых технологий и методов в области авиационной безопасности, обсудили вопросы обеспечения безопасности в пассажирских и грузовых терминалах аэропорта, а также подчеркнули необходимость совершенствования принимаемых мер. Результатом заседания стали определение основных направлений развития авиационной безопасности в будущем и принятие мер по ее обеспечению.
Межведомственная комиссия регулярно проводит встречи, направленные на обеспечение безопасности авиаперевозок в Азербайджане.