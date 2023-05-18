По причине резкого похолодания в Азербайджане 18 мая по трубопроводам «Азеригаз» перекачивалось в среднем 13 млн 431 тыс. кубометров газа в сутки. Об этом сообщил начальник центрального диспетчерского и отдела контроля за режимами ПО «Азеригаз» Государственной нефтяной компании (SOCAR) Расим Ахмедов на проведенном сегодня дне открытых дверей.

По словам Р.Ахмедова, по сравнению с показателем того же дня 2022 года это примерно на 2 млн 249 тыс. кубометров газа больше: «В этот день в прошлом году по трубопроводам «Азеригаз» подано 11 млн 153 тыс. кубометров газа».

Он отметил, что из данного объема 9 млн 249 тыс. кубометров или 69% пришлось на Баку и окрестности, а 4 млн 182 тыс. кубометров или 31 % - на регионы».

Глава отдела службы аварийного вызова производственного объединения Халида Шимшек проинформировала о количестве поступивших на горячую линию ПО обращений с начала года: «За 5 месяцев 2023 года количество обращений, поступивших в колл-центр SOCAR ПО «Азеригаз», было меньше на 27 946 по сравнению с соответствующим периодом прошлого года».

По словам Шимшек, это связано с проделанной «Азеригаз» работой по просвещению и реконструкции.