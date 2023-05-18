Украина все-таки получит F-16?
США и союзники планируют предоставить Киеву истребители F-16, при этом самолеты могут быть направлены Украине не напрямую, сообщает NBC.
По данным источника из администрации Байдена, в ближайшие месяцы союзники решат, когда предоставить истребители, а также сколько и кто их предоставит.
Когда Украина получит F-16, пока неизвестно, но отмечается, что истребители не примут участие в будущем украинском контрнаступлении.
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