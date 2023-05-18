Фархад Мамедов, автор haqqin.az 21:15

Как сообщалось ранее, безоговорочное признание Арменией бывшего Нагорно-Карабахского региона частью территории Азербайджана, фигурально выражаясь, забило последний гвоздь в крышку гроба армянского сепаратизма. Теперь загнанные в угол члены «правительства» в Ханкенди конфликтуют друг с другом, причем, в последние дни страсти настолько накалились, что дело того гляди дойдет до применения оружия. Дело в том, что даже в этой безвыходной ситуации сепаратисты продолжают яростно бороться за «власть». А страдают от их упрямства несколько десятков тысяч простых армян, которых группа властолюбивых людей фактически превратила в своих заложников. Сепаратисты заявляют, что не признают принятое руководством Армении решение, а в их междоусобной борьбе наметились два явных полюса: одну из сторон возглавляет бывший полевой командир Самвел Бабаян, другую – российский миллиардер Рубен Варданян, которого осенью прошлого года отправили в Карабах из Москвы.

Бабаян на днях поставил Араику Арутюняну ультиматум с требованием назначить первого «государственным министром с широкими полномочиями». Лидер сепаратистов заявил на это, что ему нужно данное требование обдумать. Что касается Рубена Варданяна, то он предлагает в качестве «выхода» из той ситуации, в которой оказались сепаратисты, создание некоего «фронта»; кроме того, он не устает заявлять о своих претензиях на «власть». В этой неразберихе Артур Товмасян, называющий себя «спикером парламента», выдвинул «компромиссный» вариант. Он призвал Араика Арутюняна создать в Ханкенди «государственный комитет обороны», подобный тому, который существовал в 1992 году, и передать все полномочия этому образованию. Товмасян предложил включить в состав комитета и Самвела Бабаяна, и Рубена Варданяна.

Чтобы понять суть предложения Товмасяна, вероятно, следует обратиться к истории. «Государственный комитет обороны» в Ханкенди впервые был создан в 1992 году Робертом Кочеряном - в то время одним из лидеров карабахских сепаратистов. В его состав входили полевые командиры, в том числе Самвел Бабаян. Когда создавался «Комитет обороны», положение карабахских сепаратистов казалось таким же тяжелым и отчаянным, как и сегодня: азербайджанская армия контролировала более половины административной территории бывшей Нагорно-Карабахской автономии и приближалась к Ханкенди. Похоже, сепаратисты решили тряхнуть стариной и применить опыт прошлого. Они, по всей видимости, рассчитывают на то, что «комитет обороны» вновь поможет им изменить ход событий и заручиться поддержкой Москвы.

Комментируя идею Товмасяна, Самвел Бабаян сказал, что не против создания «Госкомитета обороны» и готов обсудить полномочия и функции этого «органа», чтобы «найти выход из сложившегося кризиса». В то же время Бабаян пригласил своего соперника Варданяна на теледебаты с целью раскрыть свою программу и позицию касательно «путей спасения Карабаха». Бывший полевой командир рассказал, что представил Варданяну придуманную им «программу спасения» еще во время нахождения последнего на посту «госминистра», однако олигарх ее проигнорировал. Рубен Варданян, в свою очередь, призвал Бабаяна «не нагнетать ситуацию» и не доводить ее до конфронтации. По словам олигарха, в Карабахе сейчас «у всех очень напряжены нервы», и в этих условиях резкие слова и даже ультимативные заявления по-человечески понятны. «Но всё же нужно осознавать, - добавил олигарх, - что мы сейчас не можем себе позволить даже обычный, нормальный для другого времени, политический конфликт или кризис, потому что им мгновенно воспользуется враг. Это должны понимать все – и те, кто инициирует дебаты, и кто выдвигает различные инициативы насчет отставки, и кто допускает неосторожные высказывания в Армении», — сказал Варданян.