Известный украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что если Украина проиграет войну, российская армия вторгнется в Казахстан.

«Казахстан понимает, что если Украина вдруг падет - они следующие. Казахстан понимает, что и в Казахстане, и в северных областях есть достаточное количество сепаратистов, русских, которые мечтают присоединиться к России. Они хотят, чтобы русский мир пришел к ним, они тащат его к себе в страну», - заявил Гордон.