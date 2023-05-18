Лавров анонсировал встречу по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе
Встреча трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных коммуникаций пройдет на следующей неделе. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.
«На следующей неделе должна состояться встреча трехсторонней группы под руководством вице-премьеров по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций. Надеемся, что по итогам будет достигнут позитивный результат. Стороны уже близки к окончательной договоренности», - отметил российский министр.
По его словам, стороны условились в ближайшее время провести заседание двусторонней комиссии по делимитации и демаркации границы с консультативным участием России.
Он заверил, что Россия «намерена и далее способствовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном».
Лавров сообщил, что главы МИД Армении и Азербайджана заявили, что без улучшения ситуации с безопасностью в Карабахе работа над мирным договором затруднена.
Он добавил, что Армения и Азербайджан на переговорах в Москве смогли приблизить понимание к общему видению по теме мирного договора.