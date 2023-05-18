Министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев совместно с главой исполнительной власти города Шеки Эльханом Усубовым осмотрели хозяйства, созданные в Шеки по программе самозанятости.

Жительница села Гохмуг Шекинского района Лала Мамедсалахова является супругой погибшего на Отечественной войне Кязыма Мамедсалахова. В 2021 году при поддержке Минтруда и соцзащиты она создала свое хозяйство.

А жительница села Ахуд Шекинского района Самира Саламова в прошлом году в рамках программы самозанятости открыла свой малый бизнес, получив от министерства оборудование для пошива.

Участники обеих программ выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за оказанную им социальную поддержку. Они подчеркнули, что прилагают усилия для развития созданных ими хозяйств.

Затем Бабаев и Усубов ознакомились с услугами по реабилитации, оказываемыми лицам с инвалидностью в Шекинском реабилитационном центре.

В последние годы в центре, где созданы условия для реабилитации в соответствии с современными стандартами, лицам с ограниченными возможностями здоровья в Шеки и прилегающих районах предоставляются медико-социальные реабилитационные услуги на основе применения эффективных физиотерапевтических методов.