Это шестой восьмитысячник в его карьере; фото

Эльмир Алиев, отдел спорта 21:53

Известный азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы смог взобраться на пятую вершину мира – Макалу, высота которой 8 485 метров. И уже по сложившейся традиции поднял там флаг Азербайджана.

Макалу, расположенный в центральных Гималаях, на границе между Непалом и Китаем, считается одной из самых сложных для покорения вершин среди восьмитысячников. По статистике, успеха тут добиваются менее 30 процентов экспедиций. Исрафил Ашурлы входил в состав экспедиции, руководителем которой была россиянка Людмила Коробешко. Представитель Азербайджана был ее помощником. Также отмечается, что вместе с ними на Макалу смогли взойти Игорь Смирнов, Юрий Лукьянов, Владимир Белькович и Валерий Бабанов.

Команда уже благополучно спустилась и находится в базовом лагере на высоте 5 700 метров. Исрафил Ашурлы также принимал участие в спасательных работах. Сообщается, что при восхождении на Макалу полностью обессилила и заболела израильтянка Даниэль Вольфсон. «Она нажала кнопку SOS и вызвала помощь страховой компании в Израиле. А там «своих» реально не бросают», - говорится в обзоре сайта 8000.club. Увы, не обошлось без жертв. Правда, речь идет не о Макалу, а о самой высокой вершине в мире – Эвересте (8848). «К трем погибшим при обрушении льда в ледопаде шерпам добавилось еще пять человек. Среди них альпинист из Молдовы Виктор Брынза. И как следует из сообщений, на склонах Эвереста масса выбившихся из сил восходителей, которым оказывается помощь. Но четкая информация идет только по умершим», - говорится в сообщении.

Шерпы – это народность, проживающая в восточном Непале, в районе горы Джомолунгма, а также в Индии. Они широко известны способностями к альпинизму и хорошим знанием своей высокогорной местности. Впрочем, в настоящее время иностранные туристы часто называют «шерпом» почти любого горного проводника или носильщика (портера), нанятого экспедицией, независимо от его этнической принадлежности. Для Исрафила Ашурлы – это уже шестой восьмитысячник в его карьере. Ранее ему удавались восхождения на Эверест (Непал, Китай, 8848 метров, 2007-й год), Канченджангу (Непал, Индия, 8586 м, 2011-й), Лхоцзе (Непал, Китай, 8516 м, 2019-й), Манаслу (Непал, 8163 м, 2019-й) и Броуд-Пик (Пакистан, Китай, 8051 м, 2022-й).