Чавушоглу призвал Кылычдароглу извиниться перед Азербайджаном

Лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу должен принести извинения Азербайджану за намерение исключить Баку из транспортного проекта, который он называет «проектом жизни», заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее сообщалось, что Кылычдароглу не включил Азербайджан в планируемый им «Проект возрождения исторического Шелкового пути». Сам политик называет замысел «главнейшим проектом своей жизни».