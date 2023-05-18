Премьер Британии пообещал предоставить Украине истребители

Великобритания будет работать с Соединенными Штатами Америки, Нидерландами, Бельгией и Данией с целью предоставления украинским военным необходимых боевых возможностей в небе.

Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак, подтвердив согласие США относительно обучения наших защитников на самолетах F-16.

«Приветствую объявление о том, что Соединенные Штаты одобрят обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Великобритания будет работать вместе с США и Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы дать Украине воздушные боевые возможности, в которых она нуждается. Мы едины», - написал политик в Twitter.