Анар Багиров об алиментах и семейных судах

Председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров предлагает создать в Азербайджане семейные суды. Об этом он заявил сегодня в ходе конференции в Баку.

«Если обратить внимание на опыт зарубежных стран, можно увидеть, что в ряде развитых стран, например, в той же Турции, существуют суды по семейным делам. А в России в составе гражданской коллегии Верховного суда сформирован специальный состав, рассматривающий семейные дела. Думаю, если эта практика будет применяться и у нас, возникнет возможность тщательно изучить причины семейных проблем и разводов. В результате это положительно скажется на сокращении количества разводов», — считает Багиров.

Глава Коллегии также отметил, что в стране могут быть созданы алиментные фонды. Такие структуры уже функционируют в ряде зарубежных стран, в частности в Норвегии, Польше, Латвии и Франции. Цель - предотвратить случаи уклонений от выплаты алиментов.

Багиров также отметил проблему религиозных браков, отметив, что такие браки должны регистрироваться госструктурами: для этого необходимы изменения в законодательстве.