Саудовская Аравия выразила свою позицию по войне в Украине

Саудовская Аравия заявила о нейтралитете в вопросе войны России против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, сообщает The Guardian.

По словам министра, Саудовская Аравия выбрала «активный нейтралитет».

С таким заявлением Фейсал бин Фархан Аль Сауд выступил после сегодняшнего визита украинского президента Владимира Зеленского в Джидду и его обращения к лидерам Лиги арабских государств.