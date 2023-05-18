Еще одна страна присоединилась к коалиции самолетов

Португалия присоединилась к авиационной коалиции. Более того, она готова тренировать украинских пилотов и механиков, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба поблагодарил правительство Португалии за решение присоединиться к авиационной коалиции путем тренировки украинских пилотов и механиков на боевых самолетах западного типа.

«Португалия продемонстрировала лидерство, присоединившись к авиационной коалиции. Учитывая интенсификацию российских ракетных обстрелов украинских городов и сел, критически важно, чтобы у Украины была возможность сбросить Россию с украинского неба», - подчеркнул министр.

Португальская сторона также подтвердила готовность в дальнейшем поддерживать Украину на ее пути к членству в Европейском Союзе.

Кроме того, главы МИД Украины и Португалии скоординировали позиции в контексте подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе. Дмитрий Кулеба подчеркнул важность принятия лидерами Альянса политического решения об определении алгоритма вступления Украины в НАТО.