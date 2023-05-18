Леонид Швец, автор haqqin.az 23:25

Американское издание Politico сообщило, что в органах власти США прорабатываются планы на случай заморозки войны в Украине, когда она примет долгосрочный и вялотекущий характер или приобретет черты корейского противостояния с приостановкой боевых действий вдоль некоторой линии противостояния. Показательно, как российские СМИ подхватили эту новость. Куда делись заносчивые, победоносные ожидания, сейчас даже упоминание о возможной приостановке войны встречаются с заметной надеждой: может, Запад уже устал, поток военной помощи Украине будет уменьшаться, и Зеленского подтолкнут к примирению?

Между тем источники в американских ведомствах, на которые ссылается Politico, всего лишь говорят о том, что ситуация в Украине больше не требует срочного планирования в пожарном порядке, и теперь там есть возможность сосредоточиться на проработке долгосрочных перспектив. И да, среди прочих учитывают варианты подморозки конфликта. О переходе на иные сроки планирования говорит и уменьшение поставок оружия в Украину со складов Пентагона, и рост помощи за счет закупки вооружения непосредственно у американских производителей. Срочные нужды в основном удовлетворены, и можно наладить систематические поступления в рамках среднесрочного и долгосрочного заказа. Усмотреть в этом стремление США свести нынешнюю войну к скорейшему примирению сложно даже при большом желании. Наоборот, Вооруженные силы Украины на постоянной основе подключают к мощной машинерии военно-промышленного комплекса США, даже независимо от того, закончится эта война завтра или через пару лет.