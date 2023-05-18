Штаты не могут себе позволить проиграть Украину главное на этот час
Американское издание Politico сообщило, что в органах власти США прорабатываются планы на случай заморозки войны в Украине, когда она примет долгосрочный и вялотекущий характер или приобретет черты корейского противостояния с приостановкой боевых действий вдоль некоторой линии противостояния.
Показательно, как российские СМИ подхватили эту новость. Куда делись заносчивые, победоносные ожидания, сейчас даже упоминание о возможной приостановке войны встречаются с заметной надеждой: может, Запад уже устал, поток военной помощи Украине будет уменьшаться, и Зеленского подтолкнут к примирению?
Между тем источники в американских ведомствах, на которые ссылается Politico, всего лишь говорят о том, что ситуация в Украине больше не требует срочного планирования в пожарном порядке, и теперь там есть возможность сосредоточиться на проработке долгосрочных перспектив. И да, среди прочих учитывают варианты подморозки конфликта.
О переходе на иные сроки планирования говорит и уменьшение поставок оружия в Украину со складов Пентагона, и рост помощи за счет закупки вооружения непосредственно у американских производителей. Срочные нужды в основном удовлетворены, и можно наладить систематические поступления в рамках среднесрочного и долгосрочного заказа. Усмотреть в этом стремление США свести нынешнюю войну к скорейшему примирению сложно даже при большом желании.
Наоборот, Вооруженные силы Украины на постоянной основе подключают к мощной машинерии военно-промышленного комплекса США, даже независимо от того, закончится эта война завтра или через пару лет.
Самим Штатам важно, чтобы закончилась побыстрее и поубедительнее. После неудач на Ближнем Востоке, обошедшихся крайне дорого и в материальном отношении, и по человеческим потерям, американцам, независимо от их партийных предпочтений, нужен показательный успех в качестве мирового политического и военного лидера.
Они уязвлены тем, в какую суматоху превратился выход из Афганистана и как, словно в воздух, растворились афганские вооруженные силы и государственная бюрократия, в которые были вложены колоссальные средства. Украина, показавшая исключительную способность к сопротивлению превосходящему противнику, - идеальный партнер для восстановления американской репутации и самоуважения. Таким шансом не пренебрежет никакая администрация, ни демократическая, ни республиканская.
Соединенные Штаты не пойдут на тихую сдачу Украины еще по одной важной причине. За всем происходящим внимательно наблюдает Пекин. Укрощение России должно стать показательным примером для Китая, что бывает с теми, кто готов безрассудно нарушать международные правила игры и бросать вызов глобальной безопасности.
Прорыв, ожидавшийся уже некоторое время и произошедший сейчас по вопросу предоставления Украине боевых самолетов F-16, а до этого – дальнобойных ракет, систем ПРО Patriot и западной бронетехники, наглядно подтверждает, что Запад делает ставку на поражение России в войне с Украиной. Подумать о том, как поступить, если поражение наступит нескоро – обязанность политических и военных аналитиков. Задача политиков и военных – максимально это поражение приблизить. Пока они неплохо справляются. С каждым месяцем все лучше.