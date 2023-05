ЕС осудил казни в Иране

"Европейский союз самым решительным образом осуждает недавние казни протестующих, арестованных в Иране, еще раз призывая иранские власти немедленно положить конец весьма осужденной практике применения и приведения в исполнение смертных приговоров в отношении протестующих", - отметил Стано.

Ранее сообщалось, что власти Ирана казнили троих участников прошлогодних антиправительственных протестов в стране по обвинению в убийстве трех силовиков.

Маджида Каземи, Саида Ягуби и Салеха Мирхашеми признали виновными в убийстве двух членов военизированного ополчения "Басидж" и одного полицейского во время акций протеста в ноябре 2022 года.

Таким образом, количество казненных властями Ирана участников протестов, прошедших в стране после смерти 22-летней Махсы Амини, достигло семи человек.

По данным организаций Iran Human Rights и Together Against the Death Penalty, в 2022 году власти Ирана казнили 582 человека, что на 333 смертных приговора больше, чем в 2021 году. При этом, как отметили правозащитники, 511 человек были казнены без публичного оглашения приговоров, и только о 71 смертном приговоре власти Ирана сообщили официально. Также правозащитники сообщили о казни по крайней мере 16 женщин и трех несовершеннолетних. Правозащитники также сообщили, что за три с половиной месяца 2023 года в Иране уже казнили 151 человека.