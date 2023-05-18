Пригожин намекнул на гибель главнокомандующего украинской армии

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал сообщения СМИ о ликвидации главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного.

«По понятным причинам у меня нет исчерпывающей информации, что сейчас происходит с Валерием Федоровичем Залужным. Могу сказать одно, что 10, 11, 12 мая, когда он был в зоне досягаемости наших орудий, мы провели ряд мероприятий. Насколько они успешные, на сегодняшний день непонятно. Также были проведены 2 мая мероприятия по Танцюре. Даже не знаем, успешные они или нет, время покажет. Другой информации у меня нет», - сказал Пригожин.

Первые сообщения украинских СМИ об исчезновении Залужного появились 7 мая. Также сообщалось, что главком ВСУ мог быть убит в районе Бахмута. 10 мая Залужный не принял участия в видеоконференции с командованием НАТО, что еще сильнее озадачило общественность.