Instagram может запустить аналог Twitter

Разработчики социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) в июне текущего года планируют запустить текстовое приложение, схожее с Twitter. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что в настоящее время приложение тестируют сами разработчики.

По информации агентства, новый сервис не станет частью Instagram, однако аккаунты в двух приложениях можно будет связать.

В Instagram на запрос Bloomberg прокомментировать эту информацию ничего не ответили.

Аналоги Twitter стали приобретать популярность после покупки этой сети предпринимателем Илоном Маском в октябре 2022 года. Новый владелец внес ряд изменений в политику платформы.