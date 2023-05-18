Глава украинской разведки: Россия могла захватить Киев

Если бы российским военным удалось высадиться в Гостомеле в начале войны, Киев был бы взят, заявил глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

По его словам, россияне «свято верили», что Украина не окажет сопротивления, но провал высадки в Гостомеле сломал все их планы.

Буданов подчеркнул, что у российских войск не было никакого другого плана по захвату Киева, кроме высадки десанта.

Бои за аэропорт Антонов около поселка Гостомель Киевской области начались 25 февраля, в самом начале вторжения России на Украину. Бои начались с воздушно-десантной операции России, которая окончилась полным провалом и разгромом десантных войск.