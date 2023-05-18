В Грузии ответили на критику США

У властей Грузии есть вопросы к США, заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, отвечая на озабоченность послом США в связи с возобновлением авиасообщения Грузии и России.

Отвечая на вопрос журналиста о том, почему Россия решила восстановить прямое авиасообщение с Грузией, политик сообщил, что «не может ответить от лица другого правительства».

«Я также не знаю, например, почему США не решаются наладить прямое авиасообщение с Грузией. Еще я не знаю, почему не подписывают соглашение о свободной торговле с Грузией, почему не упрощают визовый режим. Эти вопросы существуют», - сказал Кобахидзе.

Ранее Кобахидзе посоветовал послу США «смотреть за действиями своей страны», а не России.

По его словам, США, являющиеся стратегическим партнером Грузии, в 2017-2018 годах «сорвали переговоры о подписании соглашения о свободной торговле».

«Я думаю, лучше, чтобы вы сами предприняли такие шаги, которые связаны с упрощением того же визового режима, прямыми авиарейсами и подписанием договора о свободной торговле. Особенно если вы считаете, что это ведет к сближению стран», – сказал Кобахидзе в эфире грузинского телевидения.