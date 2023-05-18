Буданов признался, что несколько раз плакал с начала войны

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов признался, что несколько раз плакал за время полномасштабного российского вторжения из-за потерь.

«Трудно отправлять боевые подразделения на задачи, четко понимая, что, мягко говоря, не все вернутся точно. Но ведь мы должны уничтожить противника и вернуть обратно свое государство. Государство - это и территория в том числе. Для этого нужно иногда принимать решения, которые понесут за собой потери», - заявил Буданов.

Он добавил, что не имеет права позволить себе находиться в состоянии, «когда не хочется вставать с постели».

«А вот относительно слез, то пару раз было. Из-за определенных потерь. Мне больно. Во-первых, я знаю, что каждый город, который мы временно теряли, как военный вам говорю, что возвращение каждого метра земли, даже расчетно, стоит намного больше, чем его отстаивать», - объяснил Буданов.

По его словам, если украинская армия что-то временно вынуждена оставить, то возвращение этого всего будет стоить гораздо больше человеческих жизней.

«Было ли мне страшно? Не думаю. Слезы были, а страшно нет», - подытожил Буданов.